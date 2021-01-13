В Бурятии подростки устроили погром в магазине

На месте происшествия полицейские обнаружили надкусанные продукты, разлитую газировку, разбросанные вещи.







Украденное они спрятали около заброшенного здания неподалёку. Затем вернулись домой, планируя позже вернуться.





В ночь на 30 декабря двое подростков забрались ночью в магазин в селе Нарын Джидинского района Бурятии и устроили там погром. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Владелица магазина обратилась в полицию утром. Она рассказала, что ночью неизвестные, взломав дверь, проникли в магазин, устроили беспорядок и украли имущество и деньги из кассы. Предварительно, ущерб составил 20 тысяч рублей.Вскоре были задержаны двое подростков, 12 и 16 лет.Выяснилось, что днём 30 декабря подростки приехали из села Харацай на попутке в село Нарын. Когда наступила ночь, они проникли в магазин, устроили там беспорядок, съев часть продуктов, а что не съели, то понадкусали. Также друзья украли пиво, сигареты, продукты, хозяйственные товары и одежду.Старший из подростков состоит на учете в ПДН и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.