В 5 районах и столице Тувы из-за землетрясения введён режим ЧС

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства РТ

В республике идёт осмотр домов граждан и социальных объектов



12 января в правительстве Тувы состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики в режиме видеосвязи с муниципальными образованиями. На нём обсуждались вопросы, связанные с недавним землетрясением, произошедшем на территории Монголии и России, и принимаемых мерах органами исполнительной власти и органами местного самоуправления республики, сообщает пресс-служба правительства региона.



Особо ощутили подземные толчки, прежде всего, жители южных и восточных районов Тувы: Тере-Хольского, Тоджинского, Каа-Хемского, Эрзинского, Кызылского районов и города Кызыла. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, интенсивность сотрясений в селе Кунгуртуг была 6 баллов, в городе Кызыле – 4,5 баллов, селе Эрзин – 4,8 баллов, селе Сарыг-Сеп – 5 баллов. Жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Кроме этого, глава Тувы поставил задачу особо тщательно осмотреть дома граждан и социальные объекты.



- На территории вышеуказанных муниципальных образований введён режим ЧС, продолжается комиссионное обследование объектов. Пока есть данные по баллам и магнитуде землетрясения только по южной и восточной территории Тувы, мы сделали запрос данных по всей республике. Работаем во взаимодействии и согласованию с МЧС, - пояснил заместителя вице-премьера Олег Бады.

