В Бурятии подожгли дачу

Пожар произошёл в Кабанском районе



Вчера, 12 декабря, в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелся дачный дом.



На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём полностью, произошло частичное обрушение конструкций.



В результате огонь уничтожил дачный дом на площади 16 кв.м.



Предположительной причиной пожара послужил поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Справка:



Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.





