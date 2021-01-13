При пожаре погибли куры и повреждён транспорт
Утром 13 января в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в гараже, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных было сильное задымление, горел потолок возле трубы дымохода. Открытое горение было ликвидировано пожарными за 6 минут.
Повреждены конструкции потолка и кровли, из-за высокой температуры оплавились пластиковые детали автомобиля и мотоцикла, расположенных в строении.
Также в дыму задохнулись семь куриц, содержавшиеся в гараже.
Уничтожения строения и транспорта пожарные не допустили. Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода.
В Бурятии в гараже задохнулись курицы
Происшествия, Фото:
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