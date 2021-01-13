В Бурятии в гараже задохнулись курицы

При пожаре погибли куры и повреждён транспорт



Утром 13 января в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в гараже, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных было сильное задымление, горел потолок возле трубы дымохода. Открытое горение было ликвидировано пожарными за 6 минут.



Повреждены конструкции потолка и кровли, из-за высокой температуры оплавились пластиковые детали автомобиля и мотоцикла, расположенных в строении.



Также в дыму задохнулись семь куриц, содержавшиеся в гараже.



Уничтожения строения и транспорта пожарные не допустили. Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода.

