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В Бурятии в гараже задохнулись курицы

В Бурятии в гараже задохнулись курицы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
При пожаре погибли куры и повреждён транспорт

Утром 13 января в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в гараже, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных было сильное задымление, горел потолок возле трубы дымохода. Открытое горение было ликвидировано пожарными за 6 минут.

Повреждены конструкции потолка и кровли, из-за высокой температуры оплавились пластиковые детали автомобиля и мотоцикла, расположенных в строении.

Также в дыму задохнулись семь куриц, содержавшиеся в гараже.

Уничтожения строения и транспорта пожарные не допустили. Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода.
пожар
 
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