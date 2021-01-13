Аферисты пытаются заработать на горе семьи девушки, которую терзали собаки
Мошенники размещают в соцсетях счета, выдавая себя за родственников пострадавшей от собак 20-летней улан-удэнки. Об этом предупредили неравнодушных людей родственники пострадавшей Татьяны.
- Ребята, там в «ВК» какие-то Денисовы карту написали, куда просят деньги скидывать. Я проверила, эти номера карты не совпадают с теми, что закреплены на странице в Инстаграме, - написала горожанка в аккаунте родственников девушки в Instagram, в котором они периодически сообщают о её состоянии.
Аферисты под фамилиями «Денисова» и «Сидорова» размешали реквизиты с просьбой о помощи в одном из пабликов во «ВКонтакте». Сейчас эти сообщения удалены.
Близкие пострадавшей девушки просят жителей быть бдительными. Все данные для переводов указаны в шапке профиля в Instagram - tanya_loskutnikova_vera03. Это реквизиты двух карт - её брата и мамы.
- Люди, смотрите путём и сразу пресекайте этих мразей, родственникам некогда, за всем не уследить, - призывают пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 декабря стая собак напала на 20-летнюю девушку в посёлке Забайкальский. Псы искусали улан-удэнку, нанеся ей страшные увечья, врачи боролись за её жизнь.
Позже горожанку в крайне тяжёлом состоянии спецбортом транспортировали в центр хирургии имени Вишневского в Москву. На эти цели правительство Бурятии выделило шесть миллионов.
Совсем недавно родственники девушки рассказали, что с помощью специальных удерживающих приспособлений она начала садиться.
- Прошло 19 дней! С помощью специальных удерживающих приспособлений она ненадолго садится! Пусть это больно, но так нужно, чтобы мышцы начали «работать». Маленький, но прогресс! Мы радуемся каждому достижению, - поделились они.
Родные искусанной собаками улан-удэнки столкнулись с мошенниками
Происшествия, Фото:
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