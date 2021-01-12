Вором оказался пассажир из Красноярска
38-летний житель Башкортостана обратился в полицию города Тайшет Иркутской области с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что в пассажирском поезде сообщением «Москва-Владивосток» ночью у него стащили телефон, лежавший на обеденном столике.
Сотрудники полиции по подозрению в краже задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего жителя Красноярска. Мужчина пояснил полицейским, что ехал из дома в Тайшет, а телефон забрал себе для личного пользования.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области раскрыли кражу телефона со столика в поезде
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