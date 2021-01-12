Трактор, который отправился на помощь, тоже застрял
В новогодние выходные в Бурятии в снежный плен на реке Баргузин попали сразу шесть транспортных средств: пять легковых автомобилей и один трактор-погрузчик. Трактор прибыл для буксировки застрявших машин, но застрял в снегу сам.
Специалисты Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда вызволили водителей из снежного плена.
Спасатели при помощи троса вытянули все транспортные средства. В общей сложности в машинах находилось 15 человек.
Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Байкальского-поисково спасательного отряда.
В Бурятии в снежном плену оказались шесть машин
Происшествия, Фото:
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