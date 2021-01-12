В Братске пьяный водитель насмерть сбил мать и дочь

Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев трагического ДТП



11 января в Братске были насмерть сбиты две женщины – мать и дочь. ДТП произошло около 21 часа на улице Нагорная, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В ходе предварительной проверки установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-21099» сбил пешеходов, идущих по обочине. От полученных травм мать и её совершеннолетняя дочь скончались на месте.



Третья пострадавшая доставлена в больницу.



Водитель и его пассажиры находились в состоянии опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.



Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент фигурант и его пассажиры помещены в спецприёмник. С ними проводятся следственные действия.



Для установления всех обстоятельств произошедшего, полиция разыскивает свидетелей и очевидцев автоаварии. Граждан, видевших момент наезда или имеющих запись видеорегистратора, просят позвонить по телефонам: 8(3953)495464, 02 (102 с любого оператора сотовой связи) или следователю 89247104904.





