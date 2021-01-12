Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев трагического ДТП
11 января в Братске были насмерть сбиты две женщины – мать и дочь. ДТП произошло около 21 часа на улице Нагорная, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В ходе предварительной проверки установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-21099» сбил пешеходов, идущих по обочине. От полученных травм мать и её совершеннолетняя дочь скончались на месте.
Третья пострадавшая доставлена в больницу.
Водитель и его пассажиры находились в состоянии опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.
Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент фигурант и его пассажиры помещены в спецприёмник. С ними проводятся следственные действия.
Для установления всех обстоятельств произошедшего, полиция разыскивает свидетелей и очевидцев автоаварии. Граждан, видевших момент наезда или имеющих запись видеорегистратора, просят позвонить по телефонам: 8(3953)495464, 02 (102 с любого оператора сотовой связи) или следователю 89247104904.
В Братске пьяный водитель насмерть сбил мать и дочь
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