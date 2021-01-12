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Житель Бурятии дважды обокрал бывшего начальника

Житель Бурятии дважды обокрал бывшего начальника
Происшествия, 
Кражи он совершил, будучи пьяным

В Северобайкальске с территории базы, занимающейся производством и продажей полуфабрикатов, украли имущество. С промежутком в две недели из котельной организации стащили сначала углошлифовальную машинку, а затем три мотка кабеля-удлинителя, общей длиной 65 метров. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Позже установили личность подозреваемого. Им оказался бывший работник базы - 34-летний местный житель. В поиске вора помогла запись с уличной камеры видеонаблюдения, местоположение которой владелец организации поменял после первой кражи. Камера зафиксировала мужчину с украденными проводами в руках на территории базы.

Подозреваемый признался полицейским в содеянном. Зная, что котельная не запирается, он, будучи нетрезвым, дважды беспрепятственно проникал в помещение и крал имущество.

Два мотка кабеля он продал, третий моток и углошлифовальная машинка у него изъяты. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело. В адрес руководства организации полицейскими будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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