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На Байкале под лёд провалился конькобежец

На Байкале под лёд провалился конькобежец
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Конькобежец въехал в промоину

В проливе Ольхонские ворота у мыса Кобылья голова спасатели забрали со льда 38-летнего иркутянина, провалившегося под лёд. Глубина в месте происшествия около 30 метров. Лёд не прочный, имеются многочисленные промоины, рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

Мужчина пояснил, что катался на коньках с друзьями, в темноте отстал от группы. Он въехал в промоину и провалился.

Пострадавший начал кричать. На помощь прибежали находившиеся неподалёку люди, они и вытащили мужчину.

Спасатели транспортировали пострадавшего до базы отдыха «Байкал Люкс Альтера» в бухту Базарная. Здесь конькобежца передали друзьям.

За новогодние праздники спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда провели 13 аварийно-спасательных и других неотложных работ, в ходе которых спасено три и оказана помощь 21 человеку.
Байкал провалы под лед
 
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