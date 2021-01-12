На Байкале под лёд провалился конькобежец

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Конькобежец въехал в промоину



В проливе Ольхонские ворота у мыса Кобылья голова спасатели забрали со льда 38-летнего иркутянина, провалившегося под лёд. Глубина в месте происшествия около 30 метров. Лёд не прочный, имеются многочисленные промоины, рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.



Мужчина пояснил, что катался на коньках с друзьями, в темноте отстал от группы. Он въехал в промоину и провалился.



Пострадавший начал кричать. На помощь прибежали находившиеся неподалёку люди, они и вытащили мужчину.



Спасатели транспортировали пострадавшего до базы отдыха «Байкал Люкс Альтера» в бухту Базарная. Здесь конькобежца передали друзьям.



За новогодние праздники спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда провели 13 аварийно-спасательных и других неотложных работ, в ходе которых спасено три и оказана помощь 21 человеку.

