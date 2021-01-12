За год в Бурятии в ДТП погибли семь детей

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Годовую статистику раскрыла Госавтоинспекция



В 2020 году в Бурятии произошло 148 ДТП с участием детей (меньше на 15% по сравнению с предыдущим годом). В них погибли семь детей (в 2019-м было девять погибших детей). Травмы в ДТП за год получили 163 несовершеннолетних (против 194-х годом ранее). Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В 43% случаях от общего числа аварий дети пострадали, будучи пассажирами. В результате таких аварий погибли пять детей.



39% от ДТП – это наезды на юных пешеходов. Так погибли два ребёнка.



- 17 наездов на детей зафиксированы на пешеходных переходах. Вместе с тем, число происшествий по собственной неосторожности несовершеннолетних снизилось на 37 % (с 29 до 18), - отметили в Госавтоинспекции Бурятии.



Подростки, управлявшие авто-мототранспортными средствами, не имея соответствующего права, стали участниками 12 ДТП.



Распределение количества ДТП по дням недели выглядит следующим образом: максимальное число дорожных аварий с детьми зарегистрировано в четверг, минимальное – приходится на понедельник. Чаще всего аварии с несовершеннолетними происходят с 17.00 до 18.00.

