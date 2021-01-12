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За год в Бурятии в ДТП погибли семь детей

За год в Бурятии в ДТП погибли семь детей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Годовую статистику раскрыла Госавтоинспекция

В 2020 году в Бурятии произошло 148 ДТП с участием детей (меньше на 15% по сравнению с предыдущим годом). В них погибли семь детей (в 2019-м было девять погибших детей). Травмы в ДТП за год получили 163 несовершеннолетних (против 194-х годом ранее). Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В 43% случаях от общего числа аварий дети пострадали, будучи пассажирами. В результате таких аварий погибли пять детей.

39% от ДТП – это наезды на юных пешеходов. Так погибли два ребёнка.

- 17 наездов на детей зафиксированы на пешеходных переходах. Вместе с тем, число происшествий по собственной неосторожности несовершеннолетних снизилось на 37 % (с 29 до 18), - отметили в Госавтоинспекции Бурятии.

Подростки, управлявшие авто-мототранспортными средствами, не имея соответствующего права, стали участниками 12 ДТП.

Распределение количества ДТП по дням недели выглядит следующим образом: максимальное число дорожных аварий с детьми зарегистрировано в четверг, минимальное – приходится на понедельник. Чаще всего аварии с несовершеннолетними происходят с 17.00 до 18.00.
ДТП смерть
 
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