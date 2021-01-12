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В Бурятии с начала года на пожарах погибли шесть человек

В Бурятии с начала года на пожарах погибли шесть человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спасены 12 человек

За прошедшие выходные и праздничные дни в Бурятии зарегистрировано 79 пожаров, при которых погибли шесть человек, ещё пять получили травмы.

С начала года на пожарах спасены 12 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

- Рост количества пожаров отмечается в Кяхтинском, Северо-Байкальском, Кижингинском, Прибайкальском и Селенгинском районах, - сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Евгений Попов. – Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём, а также нарушение правил пожарной безопасности. Условиями, способствующими гибели и травмированию людей, явилось состояние алкогольного опьянения и состояние сна (три случая).

Он отметил, что с начала года на пожарах в Улан-Удэ пострадали трое детей. Так, 2 января в результате возгорания в частном доме двое годовалых детей получили отравление продуктами горения легкой степени тяжести. В ночь на 11 января при пожаре лёгкое отравление продуктами горения получил пятилетний ребёнок.

В обоих случаях причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

На реках и озёрах в праздники происшествий не зафиксировано.


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