В Бурятии с начала года на пожарах погибли шесть человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Спасены 12 человек



За прошедшие выходные и праздничные дни в Бурятии зарегистрировано 79 пожаров, при которых погибли шесть человек, ещё пять получили травмы.



С начала года на пожарах спасены 12 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



- Рост количества пожаров отмечается в Кяхтинском, Северо-Байкальском, Кижингинском, Прибайкальском и Селенгинском районах, - сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Евгений Попов. – Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём, а также нарушение правил пожарной безопасности. Условиями, способствующими гибели и травмированию людей, явилось состояние алкогольного опьянения и состояние сна (три случая).



Он отметил, что с начала года на пожарах в Улан-Удэ пострадали трое детей. Так, 2 января в результате возгорания в частном доме двое годовалых детей получили отравление продуктами горения легкой степени тяжести. В ночь на 11 января при пожаре лёгкое отравление продуктами горения получил пятилетний ребёнок.



В обоих случаях причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.



На реках и озёрах в праздники происшествий не зафиксировано.





