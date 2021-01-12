Житель Бурятии бесследно исчез с марта

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Пропавший, возможно, работает на ферме или пилораме



В Бурятии продолжается розыск 55-летнего Гомбо Жамбалова. Он в конце марта-начале апреля 2020 года вышел из дома в селе Иволгинск и до настоящего времени не вернулся. Является уроженцем Джидинского района. Заявление о его пропаже поступило от родственников 27 мая, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 55-60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие с сединой, имеется лобная залысина.



Возможно, находится на заработках на территории фермерских хозяйств, пилорам, на заготовке леса.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(3012)29-50-47, 8(3012)41-66-66, 8(924)359-28-84.

