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Житель Бурятии бесследно исчез с марта

Житель Бурятии бесследно исчез с марта
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Пропавший, возможно, работает на ферме или пилораме

В Бурятии продолжается розыск 55-летнего Гомбо Жамбалова. Он в конце марта-начале апреля 2020 года вышел из дома в селе Иволгинск и до настоящего времени не вернулся. Является уроженцем Джидинского района. Заявление о его пропаже поступило от родственников 27 мая, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Приметы: азиатской внешности, на вид 55-60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие с сединой, имеется лобная залысина.

Возможно, находится на заработках на территории фермерских хозяйств, пилорам, на заготовке леса.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(3012)29-50-47, 8(3012)41-66-66, 8(924)359-28-84.
пропавшие без вести
 
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