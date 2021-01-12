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В Иркутской области трёх чиновников задержали за пособничество в рубке леса

В Иркутской области трёх чиновников задержали за пособничество в рубке леса
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ущерб составил 25 миллионов рублей

В Иркутской области трёх чиновников подозревают в пособничестве предпринимателю в незаконной рубке леса. Задержаны руководитель территориального госучреждения и двое его работников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Выйти на след недобросовестных чиновников удалось после задержания в марте 2020 года бригады лесорубов, незаконно рубивших деревья в Киренском районе. С места происшествия были изъяты лесозаготовительная техника и бензопилы.

Следователи выяснили, что бизнесмен ввёл работников бригады в заблуждение, убедив их, что лес заготавливался на законных основаниях. Более того, оказалось, что предпринимателю покровительствовали чиновники госучреждения, в обязанности которых входило выявление правонарушений в этой отрасли.

В задержании чиновников участвовали полицейские и сотрудники УФСБ при участии спецподразделений Росгвардии региона. Выяснилось, что подозреваемые заключили с предпринимателем договоры купли-продажи лесных насаждений для нужд местного населения с нарушением норм действующего законодательства.

Установлена причастность фигурантов к незаконной рубке свыше семи тысяч кубометров древесины. По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду, составил 25 миллионов рублей.

В рамках следствия допрошено более 100 свидетелей, проведено восемь обысков по местам жительства и работы подозреваемых, изъяты документы и компьютерная техника.

Один из чиновников по ходатайству следствия судом заключён под стражу, ещё два должностных лица и предприниматель находятся на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений».


незаконная рубка
 
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