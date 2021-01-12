Пассажир угнал автомобиль во время остановки на заправку
9 января в полицию Улан-Удэ обратился 19-летний горожанин, подрабатывающий частным извозом. Он сообщил об угоне автомобиля, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Молодой человек заявил, что пассажир угнал его иномарку на заправке на проспекте Автомобилистов. Всё произошло, когда водитель рассчитывался на кассе за бензин.
Полицейские нашли машину на следующий день на улице в посёлке Никольск в Мухоршибирском районе. Из салоне изъяли отпечатки пальцев. Так стала известна личность подозреваемого – 20-летнего улан-удэнца, который уже привлекается уголовной ответственности за имущественные преступления.
Молодой человек был задержан. Он признался, что вечером распивал со знакомым спиртное, после чего заказал такси. На АЗС он угнал машину, которую по приезду в Никольск бросил.
Молодой человек нигде не работает, ранее он не судим.
Возбуждено уголовное дело, дознание продолжается.
В Улан-Удэ пассажир угнал машину таксиста
Происшествия, Фото:
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