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В Улан-Удэ раскрыли кражу телефона в маршрутке

В Улан-Удэ раскрыли кражу телефона в маршрутке
Происшествия, 
Телефон украл молодой человек

Осенью 2020 года 35-летняя улан-удэнка осталась без телефона стоимостью 10 тысяч рублей после поездки в маршрутки. С заявлением о краже женщина обратилась в полицию.

Оперативники задержали по подозрению в краже 23-летнего молодого человека. Сотовый у него был изъят.

Молодой человек рассказал полицейским, что нашёл смартфон в салоне автобуса, однако не стал его возвращать. Вместо этого он снял чехол, выбросил сим-карты и сам стал пользоваться телефоном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские предупреждают, что распоряжение чужими вещами без разрешения их хозяев является противоправным деянием и влечет уголовную ответственность. При нахождении чужого имущества необходимо принять меры к возврату его владельцу.


кража
 
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