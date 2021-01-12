В Улан-Удэ раскрыли кражу телефона в маршрутке

Телефон украл молодой человек



Осенью 2020 года 35-летняя улан-удэнка осталась без телефона стоимостью 10 тысяч рублей после поездки в маршрутки. С заявлением о краже женщина обратилась в полицию.



Оперативники задержали по подозрению в краже 23-летнего молодого человека. Сотовый у него был изъят.



Молодой человек рассказал полицейским, что нашёл смартфон в салоне автобуса, однако не стал его возвращать. Вместо этого он снял чехол, выбросил сим-карты и сам стал пользоваться телефоном.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские предупреждают, что распоряжение чужими вещами без разрешения их хозяев является противоправным деянием и влечет уголовную ответственность. При нахождении чужого имущества необходимо принять меры к возврату его владельцу.





