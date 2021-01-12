Житель Иркутской области обиделся и поджёг дом

Огонь частично повредил кровлю дома и кладовую. Никто не пострадал.





Поздним вечером 11 января в посёлке Иннокентьевский в Иркутской области загорелся частный дом.Прибывшие полицейские выяснили, что между владельцем дома и его знакомым во время застолья произошёл конфликт. После собутыльник решил наказать своего обидчика и поджёг его жилище.Сыщики задержали 27-летнего ранее судимого мужчину. Подозреваемый живёт в этом же посёлке.- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.