 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

В Улан-Удэ горел припаркованный автомобиль

В Улан-Удэ горел припаркованный автомобиль
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Несколько соседних машин оплавились

Сегодня, 12 ноября, в Улан-Удэ по улице Ключевская горела припаркованная машина. Пожар произошёл около 5 утра.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения горело подкапотное пространство автомобиля, в том числе была угроза перехода огня на рядом стоящий автомобиль. В результате пожара выгорел моторный отсек одной машины на площади три квадратных метра, - сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС России по Бурятии.

Также пострадали рядом стоящие авто – они немного оплавились.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, - уточнили в Главном управлении МЧС.

На месте работали пять пожарных и одна единица техники. Они потушили огонь за три минуты.

Ущерб устанавливается.

Видео с места событий появились в пабликах ves_ulan_ude_ и crimburyatia.ru. Сообщается, что одно из видео сделал депутат-коммунист Баир Цыренов.

видео - crimburyatia.ru, от @tsyrenovbair

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ раскрыли кражу телефона в маршрутке
В Улан-Удэ раскрыли кражу телефона в маршрутке
Происшествия, 12.01.2021
Телефон украл молодой человек  
Житель Иркутской области обиделся и поджёг дом
Житель Иркутской области обиделся и поджёг дом
Происшествия, 12.01.2021
Приятели поругались во время застолья
В Улан-Удэ горел припаркованный автомобиль
В Улан-Удэ горел припаркованный автомобиль
Происшествия, 12.01.2021
Несколько соседних машин оплавились
Красноярец нашёл в Бурятии тайник с золотом
Красноярец нашёл в Бурятии тайник с золотом
Происшествия, 12.01.2021
Мужчина наткнулся на тайник на горно-обогатительном предприятии в Бурятии
В Улан-Удэ работник автомойки угнал машину клиента
В Улан-Удэ работник автомойки угнал машину клиента
Происшествия, 12.01.2021
Угнанная машина успела за ночь попасть в аварию
Серию афтершоков зафиксировали в Бурятии после землетрясения
Серию афтершоков зафиксировали в Бурятии после землетрясения
Происшествия, 12.01.2021
После утреннего землетрясения в Бурятии обследуют здания
В Бурятии на месте пожара нашли тело
В Бурятии на месте пожара нашли тело
Происшествия, 12.01.2021
Трагедия произошла в зимовье
В Улан-Удэ детсад, школа и дома оставались без света
В Улан-Удэ детсад, школа и дома оставались без света
Происшествия, 12.01.2021
Случилось аварийное отключение света
Жителей Бурятии вновь разбудило землетрясение
Жителей Бурятии вновь разбудило землетрясение
Происшествия, 12.01.2021
В домах тряслась мебель , а люди были испуганы
Появилось видео по делу о краже 16 миллионов из инкассации в Улан-Удэ
Появилось видео по делу о краже 16 миллионов из инкассации в Улан-Удэ
Происшествия, 11.01.2021
Украденные в Улан-Удэ миллионы воры сложили в мешок
Жительница Бурятии отдала мошенникам более трёх миллионов
Жительница Бурятии отдала мошенникам более трёх миллионов
Происшествия, 11.01.2021
Деньги для мошенников наивная женщина назанимала у друзей и родных
С начала года от обморожения погибли 19 жителей Бурятии
С начала года от обморожения погибли 19 жителей Бурятии
Происшествия, 11.01.2021
Скорую помощь в новогодние праздники вызывали более восьми тысяч раз
Педофил вступил в переписку с 8-летней девочкой из Улан-Удэ
Педофил вступил в переписку с 8-летней девочкой из Улан-Удэ
Происшествия, 11.01.2021
Мать наткнулась на жуткую переписку своей маленькой дочери

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^