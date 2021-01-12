В Улан-Удэ горел припаркованный автомобиль

Видео с места событий появились в пабликах ves_ulan_ude_ и crimburyatia.ru. Сообщается, что одно из видео сделал депутат-коммунист Баир Цыренов.







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видео - crimburyatia.ru, от @tsyrenovbair

Сегодня, 12 ноября, в Улан-Удэ по улице Ключевская горела припаркованная машина. Пожар произошёл около 5 утра.- На момент прибытия первого пожарного подразделения горело подкапотное пространство автомобиля, в том числе была угроза перехода огня на рядом стоящий автомобиль. В результате пожара выгорел моторный отсек одной машины на площади три квадратных метра, - сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС России по Бурятии.Также пострадали рядом стоящие авто – они немного оплавились.- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, - уточнили в Главном управлении МЧС.На месте работали пять пожарных и одна единица техники. Они потушили огонь за три минуты.Ущерб устанавливается.