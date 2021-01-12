В Иркутской области установили причину заражения 111 школьников

Происшествия, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

У работников пищеблока и детей выявили стафилококк



В школе №6 города Шелехов завершено эпидемиологическое расследование. Его проводили специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Установлено, что причиной возникновения очага инфекции стал стафилококк. В учреждении проведена дезинфекция. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, ссылаясь на информацию министерства образования региона.



Напомним, в конце декабря у 111 учащихся и одного преподавателя выявлена острая кишечная инфекция. В целом заболевание у всех протекало легко, двое школьников находились на стационарном лечении. Согласно лабораторным исследованиям у 5 работников пищеблока и 10 детей выявлен стафилококк.



В рамках эпидемиологического расследования специалистами Роспотребнадзора на пищеблоке столовой выявлен ряд нарушений, в том числе нарушение технологии приготовления блюд, отсутствие маркировки на пищевых продуктах, нарушения условий их хранения.



- В школе был организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий: дезинфекция всех помещений специализированной организацией, взяты дополнительные смывы. По решению суда от 30 декабря 2020 года деятельность школы приостановлена до 14 января до полного устранения всех установленных Роспотребнадзором нарушений и полного выздоровления сотрудников пищеблока. С 11 января школа организует образовательный процесс удаленно с применением дистанционных технологий, - отметили в министерстве.

