В Улан-Удэ работник автомойки угнал машину клиента

Угнанная машина успела за ночь попасть в аварию



Ночью угонщик решил съездить на машине клиента до своего дома за паспортом. Затем поехал на АЗС, чтобы заправить автомобиль. После заправки у автомобиля спустило заднее колесо. Работник автомойки позвонил своему другу и попросил его приехать. Вдвоём они поехали до автомойки, забрали запасное колесо и вернулись к угнанному автомобилю.



После возвращения приятели обнаружили, что на автомобиле с правой стороны появились большие вмятины. Видимо, пока водитель отсутствовал, неизвестный въехал в автомобиль.



Однако это обстоятельства угонщика и его друга не смутило. Они заменили колесо и поехали кататься по городу. Утром купили пиво и распивали его в салоне.



После обеда к ним подъехали сотрудники ГИБДД, которые забрали работника автомойки в отдел для разбирательства. Мужчина вину в совершении угона автомобиля признал полностью, в содеянном раскаялся. Также он обязался возместить ущерб по повреждениям на автомобиле в полном объёме.



- Суд признал подсудимого виновным в угоне и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

