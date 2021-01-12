В Бурятии на месте пожара нашли тело

Ранним утром 12 января в селе Турка Прибайкальского района произошёл пожар в зимовье. На месте пожара нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, существовала угроза перехода огня на баню и жилой дом, расположенные в двух и четырёх метрах от горящего строения соответственно. Пожарные ликвидировали открытое горение за 18 минут.
Строение выгорело изнутри полностью, распространение огня на жилой дом и постройку пожарные предотвратили.
В ходе разбора места пожара было обнаружено тело мужчины. Его личность установлено, погибшему был 61 год.
Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются. Вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём.
С начала года в Бурятии уже произошло несколько смертей на пожарах. 7 января в селе Иволга погибла 66-летняя женщина.
Также 1 января в посёлке Наушки погиб 19-летний молодой человек. 3 января в селе Сосново-Озёрское после пожара в жилом доме нашли тело 50-летнего мужчины. 4 января в селе Новокижингинск скончался 68-летний мужчина.