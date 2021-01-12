Десяток улиц в Улан-Удэ оставался без холодной воды

Воды не было весь день



Накануне, 11 января, в 11:00 произошло авариное отключение холодной воды в Железнодорожном районе Улан-Удэ.



Под отключение попали потребители частного сектора улиц Майская 1-21, Циолковского 24-63, Лысогорская 85-134, Амагаева 109-156, 8-е марта 16-35, 3-го Интернационала 7-91, малоэтажных жилых домов ул. Коллективная 16-22, Садовая 3-14, многоэтажного дома ул. Лысогорская 85, котельная школы-интерната № 22 ул. Лысогорская 85а корп. 1.



В 12:00 заменили вентиль, подачу водоснабжения возобновили потребителям: ул. Майская 1-21, Циолковского 24-63, Лысогорская 85-134, котельная школа-интернат № 22 Лысогорская 85а корп. 1.



С 13:35 до 15:45 для снижения давления на участке земляных работ, зону отключения расширили, дополнительно отключили потребителей многоэтажных и малоэтажных жилых домов ул. Коллективная 1-10, 11-13. В 19:15 установили хомут на стальной трубе. Подачу холодного водоснабжения восстановили всем потребителям по нормальной схеме.



В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило более восьми часов, на этот период был организован подвоз воды.





