В Улан-Удэ детсад, школа и дома оставались без света

Случилось аварийное отключение света



Накануне, 11 января, в 15:50 из неисправности произошло аварийное отключение электроэнергии в Железнодорожном районе Улан-Удэ.



Без света остались канализационная насосная станция по улице Шаляпина, детский сад № 1 корпус 3 «Пчёлка», школа № 38», многоэтажные и малоэтажные жилые дома ул. Шаляпина, Моховая, Тропинина, прочие объекты ул. 3-я Транспортная.



В 18:15 подачу электроэнергии возобновили всем потребителям по резервной схеме. Время отключения составило 2,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.





