Случилось аварийное отключение света
Накануне, 11 января, в 15:50 из неисправности произошло аварийное отключение электроэнергии в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
Без света остались канализационная насосная станция по улице Шаляпина, детский сад № 1 корпус 3 «Пчёлка», школа № 38», многоэтажные и малоэтажные жилые дома ул. Шаляпина, Моховая, Тропинина, прочие объекты ул. 3-я Транспортная.
В 18:15 подачу электроэнергии возобновили всем потребителям по резервной схеме. Время отключения составило 2,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ детсад, школа и дома оставались без света
Происшествия, Фото:
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