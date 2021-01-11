Мужчина отобрал телефон у знакомой
30-летний житель Улан-Удэ требовал от знакомой, чтобы она по справедливости отдала сотовый телефон. Ранее подруга сломала его собственный телефон.
Не добившись согласия, мужчина силой отобрал телефон.
Суд квалифицировал его действия как самоуправство. Улан-удэнцу назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.
Приговор вступил в законную силу.
- Таким образом, для восстановления справедливости необходимо всегда руководствоваться нормами закона, в противном случае можно самому стать фигурантом уголовного дела, - отмечают в пресс-службе Советского районного суда.
Улан-удэнец получил срок, восстанавливая справедливость
Происшествия, Фото:
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