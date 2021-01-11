Скорую помощь в новогодние праздники вызывали более восьми тысяч раз
В минздраве Бурятии обнародовали статистику по травматизму за новогодние праздники.
Согласно данным Территориального центра медицины катастроф республики, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года обморожение получил 21 человек. Из них 19 обмороженных людей скончались.
Как сообщал «Байкал-Daily», летальные исходы от обморожений фиксируют в Бурятии ежегодно. В преддверие Нового года врачи давали советы, как избежать гибели и травм на морозе.
В конце декабря медики спасли в Улан-Удэ молодого человека, который был на морозе в одних тонких спортивных штанах.
Отметим, за новогодние праздники в Бурятии в ДТП погибли два человека, ещё 35 получили травмы. Произошло 44 бытовых пожара, в том числе погибли три человека, а ещё восемь были спасены.
Скорую помощь за праздничные дни вызывали 8,7 тысяч раз.
С начала года от обморожения погибли 19 жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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