В Бурятии молодые угонщики пытались завести машину с «толкача»

Успехов им это не принесло



В Бурятии 36-летний житель села Кижинга на несколько дней отправился в лес подработать вальщиком. Пока мужчины не было дома, со двора его дома был угнан автомобиль.



Полицейские нашли машину в 200 метрах от села на склоне, ведущем к реке. Впоследствии по подозрению в угоне были задержаны двое неработающих сельчан 18 и 20 лет.



Как оказалось, ночью молодые люди, не застав дома своего 36-летнего знакомого, решили покататься на его машине. Они беспрепятственно проникли в автомобиль, но несмотря на то, что ключ находился в замке зажигания, завести машину им не удалось. Тогда угонщики попытались завести её с «толкача», однако лишь безрезультатно прокатили машину около 200 метров и бросили рядом с рекой.



Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности (18-летний парень – за кражу, 20-летний – за незаконную рубку леса), но должных выводов не сделали.



Возбуждено уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





