Успехов им это не принесло
В Бурятии 36-летний житель села Кижинга на несколько дней отправился в лес подработать вальщиком. Пока мужчины не было дома, со двора его дома был угнан автомобиль.
Полицейские нашли машину в 200 метрах от села на склоне, ведущем к реке. Впоследствии по подозрению в угоне были задержаны двое неработающих сельчан 18 и 20 лет.
Как оказалось, ночью молодые люди, не застав дома своего 36-летнего знакомого, решили покататься на его машине. Они беспрепятственно проникли в автомобиль, но несмотря на то, что ключ находился в замке зажигания, завести машину им не удалось. Тогда угонщики попытались завести её с «толкача», однако лишь безрезультатно прокатили машину около 200 метров и бросили рядом с рекой.
Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности (18-летний парень – за кражу, 20-летний – за незаконную рубку леса), но должных выводов не сделали.
Возбуждено уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии молодые угонщики пытались завести машину с «толкача»
Происшествия, Фото:
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