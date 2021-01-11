В Бурятии вор залез ночью в дом старушки

Пенсионерка не запирала входную дверь



5 января в полицию обратилась 82-летняя жительница села в Тарбагатайском районе Бурятии. Она рассказала, что из её дома украли пенсионные накопления – 13 тысяч рублей.



«По горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый – 41-летний сельчанин, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Выяснилось, что 1 января на улице мужчина встретил своего родственника и вместе с ним направился к пожилой женщине, чтобы поздравить её с днём рождения и отпраздновать свой.



После чаепития подозреваемый попросил у пенсионерки тысячу рублей взаймы. Женщина дала деньги в счёт будущей помощи по хозяйству, гости разошлись.



Однако ночью, вспомнив о замеченных купюрах в кошельке, мужчина вернулся в дом пожилой женщины. Он знал, что входная дверь не заперта и из кошелька на кухне украл 13 тысяч рублей. Все деньги он потратил на алкоголь.



Постоянного источника дохода гражданин не имеет, ранее уже привлекался к уголовной ответственности.



В содеянном он признался и пообещал возместить причинённый ущерб.





