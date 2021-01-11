Пенсионерка не запирала входную дверь
5 января в полицию обратилась 82-летняя жительница села в Тарбагатайском районе Бурятии. Она рассказала, что из её дома украли пенсионные накопления – 13 тысяч рублей.
«По горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый – 41-летний сельчанин, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что 1 января на улице мужчина встретил своего родственника и вместе с ним направился к пожилой женщине, чтобы поздравить её с днём рождения и отпраздновать свой.
После чаепития подозреваемый попросил у пенсионерки тысячу рублей взаймы. Женщина дала деньги в счёт будущей помощи по хозяйству, гости разошлись.
Однако ночью, вспомнив о замеченных купюрах в кошельке, мужчина вернулся в дом пожилой женщины. Он знал, что входная дверь не заперта и из кошелька на кухне украл 13 тысяч рублей. Все деньги он потратил на алкоголь.
Постоянного источника дохода гражданин не имеет, ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
В содеянном он признался и пообещал возместить причинённый ущерб.
В Бурятии вор залез ночью в дом старушки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пенсионерка не запирала входную дверь
Мужчина торговал синтетическими наркотиками необычным способом
Украденная статуэтка Будды досталась хозяину от родителей
В Тулунском районе пресекли деятельность наркопритона
Следователи занялись проверкой несчастного случая с восьмилетним мальчиком
Девушка сама наркотики не употребляет
Столкнулись «КамАЗ» и лесовоз
Во время погони водитель проехал перекрёсток на красный свет
Байдонов ключ разливается чуть ли не ежегодно
Автомобиль превратился в груду металла
Мужчина набросился на женщину, требуя алкоголь
Мошенники звонили, вероятно, из Москвы
Пара съехала, не заплатив хозяйке и вынеся её имущество
В новогодние праздники произошло более 200 ДТП
Таксист перепрограммировал украденный телефон