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В Бурятии вор залез ночью в дом старушки

В Бурятии вор залез ночью в дом старушки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионерка не запирала входную дверь

5 января в полицию обратилась 82-летняя жительница села в Тарбагатайском районе Бурятии. Она рассказала, что из её дома украли пенсионные накопления – 13 тысяч рублей.

«По горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый – 41-летний сельчанин, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Выяснилось, что 1 января на улице мужчина встретил своего родственника и вместе с ним направился к пожилой женщине, чтобы поздравить её с днём рождения и отпраздновать свой.

После чаепития подозреваемый попросил у пенсионерки тысячу рублей взаймы. Женщина дала деньги в счёт будущей помощи по хозяйству, гости разошлись.

Однако ночью, вспомнив о замеченных купюрах в кошельке, мужчина вернулся в дом пожилой женщины. Он знал, что входная дверь не заперта и из кошелька на кухне украл 13 тысяч рублей. Все деньги он потратил на алкоголь.

Постоянного источника дохода гражданин не имеет, ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В содеянном он признался и пообещал возместить причинённый ущерб.


кража
 
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