В Тулунском районе пресекли деятельность наркопритона
В Тулунском районе Иркутской области задержали подозреваемого в организации наркопритона.
32-летний хозяин частного дома предоставлял летнюю кухню своим знакомым для потребления наркотиков, в том числе синтетического происхождения. Это происходило в то время, пока жена хозяина жилья находилась на работе.
Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Максимальная санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области устроил наркопритон, пока жена работала
Происшествия, Фото:
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