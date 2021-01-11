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Житель Иркутской области устроил наркопритон, пока жена работала

Житель Иркутской области устроил наркопритон, пока жена работала
Происшествия,  Фото:из архива
В Тулунском районе пресекли деятельность наркопритона

В Тулунском районе Иркутской области задержали подозреваемого в организации наркопритона.

32-летний хозяин частного дома предоставлял летнюю кухню своим знакомым для потребления наркотиков, в том числе синтетического происхождения. Это происходило в то время, пока жена хозяина жилья находилась на работе.

Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Максимальная санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


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