Житель Иркутской области устроил наркопритон, пока жена работала

Происшествия, Фото: из архива

В Тулунском районе пресекли деятельность наркопритона



В Тулунском районе Иркутской области задержали подозреваемого в организации наркопритона.



32-летний хозяин частного дома предоставлял летнюю кухню своим знакомым для потребления наркотиков, в том числе синтетического происхождения. Это происходило в то время, пока жена хозяина жилья находилась на работе.



Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Максимальная санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





