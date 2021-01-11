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В Бурятии выясняют, кто виноват в падении ребёнка в колодец

В Бурятии выясняют, кто виноват в падении ребёнка в колодец
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Следователи занялись проверкой несчастного случая с восьмилетним мальчиком

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 января в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии восьмилетний мальчик упал в трёхметровый колодец во время игры с друзьями. Испуганного и плачущего ребёнка вытащили росгвардейцы.

Следователи начали доследственную проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. В следственном управлении уточнили, что ребёнок получил перелом ключицы и повреждения головы.

По предварительным данным, днём мальчик с друзьями гулял во дворе своего дома. Рядом находился колодец, принадлежавший местной администрации и переданный в ведение организации жилищно-коммунального хозяйства. На колодце отсутствовала крышка, он был прикрыт двумя досками и сверху засыпан снегом. Во время игры дети подошли к колодцу, и один из них сквозь снег и щель в досках провалился вниз.

Друзья позвали мать и бабушку мальчика, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Подоспевшие первыми к месту происшествия сотрудники вневедомственной охраны извлекли ребёнка из колодца и оказали помощь. Сейчас мальчик находится в травматологическом отделении Кабанской районной больницы.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Они устанавливают полную картину происшествия и конкретных лиц, ответственных за нормальное содержание колодцев.
падение следственный комитет
 
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