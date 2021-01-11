В Иркутске поймали студентку-«закладчицу»

В ходе личного досмотра у студентки изъяли более 20 свёртков с синтетическими наркотиками, а во дворах Октябрьского района Иркутска обнаружили места закладок.







В Иркутске студентку задержали по подозрению в сбыте синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Девушка несколько месяцев распространяла запрещённые вещества, при этом сама их не употребляла.Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.Суд избрал девушке меру пресечения в виде заключения под стражу.