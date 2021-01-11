В Иркутской области устроили погоню за пьяным лихачом

Во время погони водитель проехал перекрёсток на красный свет



8 января в городе Свирск Иркутской области сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали пьяного лихача-водителя. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На улице Киевская внимание сотрудников привлёк автомобиль «Subaru Forester», который увидев патрульный автомобиль, решил развернуться. Полицейские решили проследовать за иномаркой, при этом водитель стал увеличивать скорость. Сотрудники ГИБДД, предприняли попытку остановить кроссовер, однако водитель попытался скрыться.



Инспекторы в ходе погони неоднократно подавали сигналы об остановке автомобиля, на которые водитель не реагировал. Во время преследования водитель проехал перекрёсток на красный свет.



Вскоре нарушитель был остановлен и задержан.



Задержанным оказался 36-летний житель Черемховского района, не имеющий водительских прав. Кроме того, инспекторы выявили у задержанного признаки опьянения. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.



На водителя было составлено три административных материала – за невыполнение законного требования сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также невыполнение водителем законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования. Автомобиль отправлен на специализированную стоянку.





