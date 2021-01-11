Повар из Иркутска перевела мошенникам полмиллиона рублей

Мошенники звонили, вероятно, из Москвы



9 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от 62-летней иркутянки, работающей поваром. Женщина отдала аферистам 504 тысячи рублей.



Мошенники представились работниками банка и сообщили владелице карты, что неизвестные пытаются похитить её накопления. Для предотвращения списания женщине предложили перевести деньги на резервный счёт, что она и сделала.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сыщики выяснили, что абонентский номер злоумышленников зарегистрирован в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







