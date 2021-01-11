Мошенники звонили, вероятно, из Москвы
9 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от 62-летней иркутянки, работающей поваром. Женщина отдала аферистам 504 тысячи рублей.
Мошенники представились работниками банка и сообщили владелице карты, что неизвестные пытаются похитить её накопления. Для предотвращения списания женщине предложили перевести деньги на резервный счёт, что она и сделала.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сыщики выяснили, что абонентский номер злоумышленников зарегистрирован в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Повар из Иркутска перевела мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия, Фото:
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