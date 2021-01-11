В Бурятии сожители обокрали дом, который снимали

Пара съехала, не заплатив хозяйке и вынеся её имущество



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из дома в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии. Задержан 26-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В начале ноября молодой человек вместе с сожительницей арендовал дом. При этом оплату внёс не полностью, пообещав отдать оставшиеся деньги к началу следующего месяца. Однако ближе к назначенной дате деньги он так и не вернул.



Более того, из съёмного жилища он украл и продал своим знакомым бытовую технику и глубинный водяной насос, из гаража – металлическую печь. После чего съехал из дома. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.



Хозяйка жилища обнаружила кражу в начале декабря после того, как в телефонном разговоре молодой человек заявил, что не может вернуть долг из-за сильной занятости. А впоследствии и вовсе перестал отвечать на звонки.



Не сумев выйти на связь с арендатором, хозяйка сама приехала на место и обнаружила, что пара съехала, украв её имущество.



Подозреваемый ранее уже был неоднократно судим. Он также привлекается к уголовной ответственности за шесть преступлений, в основном, имущественного характера, совершённые в Улан-Удэ и Хоринском районе.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





