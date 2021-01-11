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За праздники в Бурятии поймали более 160 пьяных водителей

За праздники в Бурятии поймали более 160 пьяных водителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В новогодние праздники произошло более 200 ДТП

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года сотрудники ГИБДД в Бурятии выявили 4160 нарушений правил дорожного движения. В том числе задержаны 167 нетрезвых водителей. Цифры озвучили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии.

45 автомобилистов привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 46 водителей задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования (ст. 264.1 УК РФ).

За новогодние праздники на дорогах Бурятии произошло 210 дорожно-транспортных происшествий. Из них 15 ДТП - с пострадавшими.

Два человека погибли, ещё 22 получили травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», первое смертельное ДТП 2021 года произошло 1 января в Селенгинском районе, где в столкновении двух легковушек один человек погиб, ещё шестеро пострадали. Также 10 января в Заиграевском районе был насмерть сбит пешеход.

Справка:

Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, либо лишенных права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам (2012) 29-29-02, 29-29-99.
ДТП ГИБДД водители
 
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