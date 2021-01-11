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В Улан-Удэ 31 декабря таксист присвоил дорогой телефон

В Улан-Удэ 31 декабря таксист присвоил дорогой телефон
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Таксист перепрограммировал украденный телефон

В Улан-Удэ таксиста задержали по подозрению в краже дорогого телефона. Об этом расскащзали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Заявление о краже мобильника поступило в полицию Октябрьского района от 37-летней улан-удэнки 4 января. Женщина рассказала, что вечером 31 декабря её супруг приехал на такси домой. Чуть позже мужчина обнаружил, что забыл в машине сотовый телефон стоимостью 42 тысячи рублей.

Через службу вызова такси супруги связались с водителем по телефону. Однако таксист сказал, что не находил гаджет в салоне.

В тот же день полицейские задержали 32-летнего таксиста. Вопреки его заверениям, телефон у него обнаружили. Задержанный а признался в краже:


Водителем такси он работает недавно. Найдя дорогой смартфон, он вынул сим-карты, перепрограммировал гаджет и планировал им пользоваться.

- Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, - отметили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража такси
 
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