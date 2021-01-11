В серийном мошеннике из Читы проснулась совесть

Рецидивист сам сдался полиции



Ранее неоднократно судимый житель Читы, обманывавший людей из разных регионов, сам пришёл в полицию, рассказали в УМВД по Забайкальскому краю.



Мужчина в Интернете находил объявления о поиске запчастей к автомобилям. После чего мужчина связывался с покупателями и предлагал купить их у него, разумеется не имея товара в наличии. Однако при этом просил предоплату.



Следователи выяснили, что таким образом мужчина обманул 12 жителей различных регионов России, украв у них около 200 тысяч рублей.



Также доказана его причастность к краже двух сотовых телефонов из салона машины, припаркованной возле придорожного кафе в Улетовском районе Забайкальского края.



33-летний обвиняемый ранее был судим 11 раз за совершение разбоя, грабежей, краж и умышленное уничтожение чужого имущества. После серии мошенничеств мужчина сам пришёл в отдел полиции и рассказал о своих преступлениях.



Сейчас расследование уголовного дела по обвинению в мошенничествах и краже завершено и направлено в суд для рассмотрения.





