На мужчину возбуждено уголовное дело
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя за браконьерство. Он на лодке с навесным мотором рыболовной сетью выловил несколько десятков рыб хариусов.
В пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте напомнили, что сеть является орудием массового истребления водных биологических ресурсов и запрещена к использованию.
Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.
За браконьерство предусмотрена уголовная ответственность, в том числе предусматривающая лишение свободы на срок до двух лет.
Иркутянин выловил хариуса на 40 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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