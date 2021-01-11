Иркутянин выловил хариуса на 40 тысяч рублей

На мужчину возбуждено уголовное дело



В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя за браконьерство. Он на лодке с навесным мотором рыболовной сетью выловил несколько десятков рыб хариусов.



В пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте напомнили, что сеть является орудием массового истребления водных биологических ресурсов и запрещена к использованию.



Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.



За браконьерство предусмотрена уголовная ответственность, в том числе предусматривающая лишение свободы на срок до двух лет.

