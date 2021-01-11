Жителей Бурятии, насмерть сбивших женщину, назвали «безбашенными»

Местное издание «НГС. Новости» раскрыло некоторые подробности этого происшествия. Корреспондентам издания удалось пообщаться с бывшим владельцем чёрного Range Rover. Трое жителей Бурятии приобрели у него автомобиль в ноябре 2020 года за 1 миллион 350 тысяч рублей.- Они поставили автомобиль на учёт через три дня после сделки. В момент продажи с машиной всё было в полном порядке, это подтвердил техосмотр. Через некоторое время покупатели мне позвонили и сообщили, что якобы мотор полетел. Я дал им контакты автосервиса, где обслуживался. Затем новые владельцы поехали в Шерегеш и по пути умудрились разбить машину. Они безбашенные. Пока им делали авто, они задержались в Новосибирске, фестивалили. Потом мне позвонил хозяин автосервиса со словами: «Посмотри, что они с твоей машиной сделали. Расхлестали нос. Также за это время они успели зад машине помять. А ещё заднее сиденье вдобавок было заблёвано». Водитель объяснил: авто мягко идёт, укачало. Пока он ждал, что ему деньги на ремонт переведут, ходил по территории автосервиса с бутылкой виски, постоянно из неё отхлёбывая и предлагая другим. Когда оплатил ремонт, уехал на такси, - рассказал «НГС. Новости» бывший автовладелец.«НГС. Новости» опубликовало кадры момента ДТП. На них видно, как женщина переходит дорогу, её сбивает с ног чёрный автомобиль, она падает на землю, а иномарка уезжает. На помощь пострадавшей вышли на помощь другие автомобилисты, находящиеся на этом участке дороги.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Фигуранту грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.