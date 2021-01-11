У пяти водителей права ранее были отобраны
Вчера, 10 января, в Бурятии инспекторы ДПС выявили 382 нарушения ПДД. В том числе задержаны 14 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 автомобилистов за повторную езду в состоянии опьянения в течение года. Данные озвучили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло ДТП, одно смертельное. В Заиграевском районе был насмерть сбит пешеход, в Улан-Удэ по вине молодого водителя пострадала 17-летняя пассажирка.
В воскресенье в Бурятии поймали 24 пьяных водителя
Происшествия, Фото:
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