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В Бурятии насмерть сбили пешехода

В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельный наезд произошёл в вечернее время 

В воскресенье, 10 января, в Заиграевском районе Бурятии был насмерть сбит 49-летний мужчина. Трагедия произошла в тёмное время суток, в шесть часов вечера.

- 39-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt, следуя по автодороге «Улан-Удэ – Романовка - Чита», на 16 км вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 49-летний пешеход от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

На верхней одежде сбитого мужчины отсутствовали светоотражающие элементы.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло ДТП в Улан-Удэ: по вине 19-летнего водителя травмы получила 17-летняя пассажирка.



ДТП смерть
 
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