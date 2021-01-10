Житель Бурятии насмерть сбил женщину в Новосибирске

Водителя автомобиля «Range Rover» задержали в гостинице



ДТП случилось утром 9 января на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе в Новосибирске. Черный Range Rover сбил 56-летнюю женщину. Она шла по пешеходному переходу на красный свет. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Об этом сообщает издание «НГС. Новости».



Сотрудники ГИБДД установили личность мужчины за рулем автомобиля Range Rover, который насмерть сбил женщину. Водителя задержали в одном из номеров гостиницы в Октябрьском районе Новосибирска.



«Предполагаемый виновник аварии — 30-летний житель Бурятии — в момент задержания находился в алкогольном опьянении. Анализ показал 0,950 мг/л алкоголя в его крови», - передаёт «НГС. Новости».



После ДТП водитель вместе с пассажиром бросили автомобиль на пересечении улиц Советской и Свердлова, пересели в такси и разъехались по двум адресам. В ходе обыска следователи нашли в салоне автомобиля Range Rover пакет с веществом растительного происхождения, который направили на экспертизу.



— По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Фигуранту грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается, — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.









