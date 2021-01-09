В Улан-Удэ автомобиль врезался в бордюр, пытаясь уйти от столкновения









7 января около 14.00 на проспекте Строителей возле магазина «Абсолют» произошла авария. Автомобиль «Volkswagen Tiguan» начал поворачивать в направлении двора, в этот момент с парковки резко выехала легковушка. Водитель «Фольксвагена», пытаясь уйти от столкновения с машиной, врезался в бордюр.Обошлось без пострадавших, автомобиль получил сильные механические повреждения: вытекло масло, пробило радиатор.