В Улан-Удэ автомобиль врезался в бордюр, пытаясь уйти от столкновения

Автомобиль получил сильные механические повреждения
7 января около 14.00 на проспекте Строителей возле магазина «Абсолют» произошла авария. Автомобиль «Volkswagen Tiguan» начал поворачивать в направлении двора, в этот момент с парковки резко выехала легковушка. Водитель «Фольксвагена», пытаясь уйти от столкновения с машиной, врезался в бордюр.
Обошлось без пострадавших, автомобиль получил сильные механические повреждения: вытекло масло, пробило радиатор.
Автомобиль получил сильные механические повреждения
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