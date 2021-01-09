В Улан-Удэ на Ботанической произошло ДТП

Авария произошла на перекрёстке



Утром 7 января в Улан-Удэ произошло ДТП на улице Ботанической – напротив торгового комплекса «Тумэр Морин». Седельный тягач Volvo без прицепа столкнулся на перекрёстке с автомобилем Subaru Forester. Из-за удара Subaru столкнулся в свою очередь с машиной Honda Insight.



ДТП обошлось без пострадавших. Автомобиля получили сильные механические повреждения.

