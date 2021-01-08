В Бурятии на руднике погиб человек

Трагедия произошла 3 января



На руднике вблизи села Ирокинда Муйского района погиб рабочий. Проходчика завалило камнями.



- 3 января на руднике погиб проходчик. Проводится доследственная проверка, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



По некоторой информации, в забое в тот момент находились двое работников.



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