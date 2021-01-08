 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 января

07 января

Популярное

В Бурятии на руднике погиб человек

В Бурятии на руднике погиб человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла 3 января

На руднике вблизи села Ирокинда Муйского района погиб рабочий. Проходчика завалило камнями.

- 3 января на руднике погиб проходчик. Проводится доследственная проверка, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

По некоторой информации, в забое в тот момент находились двое работников. 
месторождение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «Тойота» въехала в стоявший на дороге грузовик
В Бурятии «Тойота» въехала в стоявший на дороге грузовик
Происшествия, 08.01.2021
В результате ДТП пострадала пассажирка легковой машины
Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского
Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского
Происшествия, 08.01.2021
Родные 40-летнего мужчины вызвали полицию из-за устроенного им скандала
В Бурятии горят гаражи и автомобили
В Бурятии горят гаражи и автомобили
Происшествия, 07.01.2021
Жителям дали советы, как при обогреве не лишиться автомобиля
В Бурятии участники тура на Мамай упали со снегохода в реку
В Бурятии участники тура на Мамай упали со снегохода в реку
Происшествия, 07.01.2021
Пострадавшие во время тура супруги не дождались от организаторов возврата денег
В Иркутской области 23-летняя девушка руководила торговлей героином
Происшествия, 07.01.2021
Всего полицейские задержали семерых торговцев героином
В Бурятии в магазин пришла женщина с ножевым ранением
В Бурятии в магазин пришла женщина с ножевым ранением
Происшествия, 07.01.2021
Женщина получила удар ножом в грудь на улице
В Иркутской области рыбаки сократили путь и едва не погибли
В Иркутской области рыбаки сократили путь и едва не погибли
Происшествия, 07.01.2021
Бензин у застрявших рыбаков уже был на исходе
В Улан-Удэ «Субару» врезался в столб, а после врезались в него
В Улан-Удэ «Субару» врезался в столб, а после врезались в него
Происшествия, 06.01.2021
Водитель «Субару Форестер» попал в очень неприятное ДТП не по своей вине
В Иркутской области пенсионерка погибла на балконе своей квартиры
В Иркутской области пенсионерка погибла на балконе своей квартиры
Происшествия, 06.01.2021
С начала года в Иркутской области на пожарах погибли уже девять человек
Без электричества остались более 1,3 тысяч жителей Бурятии
Без электричества остались более 1,3 тысяч жителей Бурятии
Происшествия, 06.01.2021
Крупное отключение произошло в отдалённом районе республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^