Трагедия произошла 3 января
На руднике вблизи села Ирокинда Муйского района погиб рабочий. Проходчика завалило камнями.
- 3 января на руднике погиб проходчик. Проводится доследственная проверка, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
По некоторой информации, в забое в тот момент находились двое работников.
В Бурятии на руднике погиб человек
Происшествия, Фото:
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