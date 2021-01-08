В Бурятии «Тойота» въехала в стоявший на дороге грузовик

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В результате ДТП пострадала пассажирка легковой машины



Вчера в Кабанском районе около 16.00 59-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Ранкс», следуя по дороге Р-258 «Байкал», в 5 км от станции Кедровая не справился с управлением и въехал в машину «Скания», стоящую в попутном направлении. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила пассажир «Тойоты». 56-летняя женщина доставлена в медучреждение.



- Накануне на территории республики выявлено 425 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 330 нарушений правил дорожного движения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

