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В Бурятии «Тойота» въехала в стоявший на дороге грузовик

В Бурятии «Тойота» въехала в стоявший на дороге грузовик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В результате ДТП пострадала пассажирка легковой машины

Вчера в Кабанском районе около 16.00 59-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Ранкс», следуя по дороге Р-258 «Байкал», в 5 км от станции Кедровая не справился с управлением и въехал в машину «Скания», стоящую в попутном направлении. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила пассажир «Тойоты». 56-летняя женщина доставлена в медучреждение.

- Накануне на территории республики выявлено 425 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 330 нарушений правил дорожного движения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП
 
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