В Бурятии водитель легковушки врезался в бетонный блок

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Он госпитализирован в медучреждение



За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 16 аварий с механическими повреждениями машин, в том числе ДТП с пострадавшими.



Накануне около 8 часов утра в Кяхтинском районе 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следуя со стороны села Усть Киран в направлении улуса Бурдуны не справился с управлением и въехал в бетонный блок. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП пострадал водитель. С травмами он госпитализирован в медицинское учреждение.



