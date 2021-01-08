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В Бурятии водитель легковушки врезался в бетонный блок

В Бурятии водитель легковушки врезался в бетонный блок
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Он госпитализирован в медучреждение

За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 16 аварий с механическими повреждениями машин, в том числе ДТП с пострадавшими.

Накануне около 8 часов утра в Кяхтинском районе 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следуя со стороны села Усть Киран в направлении улуса Бурдуны не справился с управлением и въехал в бетонный блок. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадал водитель. С травмами он госпитализирован в медицинское учреждение.  

ДТП
 
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