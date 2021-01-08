Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского



К штрафу в 10 тысяч рублей осуждён 40-летний житель Кабанского района за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



Оказалось, что в октябре 2020 года сотрудник полиции выехал в составе следственно-оперативной группы по сообщению о том, что мужчина скандалит дома. Прибыв на место происшествия, оперуполномоченный начал выяснение обстоятельств происшествия.



В этот момент пьяный скандалист толкнул полицейского, с силой схватил его за плечо и за шею, при этом оторвав погон на форменной куртке, и попытался нанести удары в голову.



На суде мужчина свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.



При назначении наказания суд учёл признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, содействие расследованию преступления, отсутствие судимости, наличие малолетних детей, наличие официального места работы и положительную характеристику по месту работы.



Мужчина был признан виновным, ему было назначено наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей. Приговор обжалован не был, вступил в законную силу, сообщили в районном суде.



