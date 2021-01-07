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В Бурятии горят гаражи и автомобили

В Бурятии горят гаражи и автомобили
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям дали советы, как при обогреве не лишиться автомобиля

С начала года в Бурятии уже произошло восемь загораний гаражей и автомобилей. Часть этих пожаров произошла по причине неисправности электрооборудования автомобилей.

В связи с популярностью электрокотлов, республиканское агентство ГО и ЧС рассказало о мерах безопасности.

- Чтобы электрокотел был безопасен для вашего автомобиля, регулярно проверяйте целость проводов, подключаемых к электросети 220 V, герметичность соединений при подключении электрокотла к системе двигателя, а также не оставляйте включенный электроприбор без присмотра, - призывают специалисты агентства ГО и ЧС. 
пожар автомобили
 
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