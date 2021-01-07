В Бурятии в сгоревшем доме погибла женщина

Сегодня, 7 января, в селе Иволга Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме, унёсший жизнь 66-летней женщины.
- Один из жильцов, обнаружив возгорание, эвакуировался самостоятельно. На момент прибытия пожарных жилое строение горело изнутри полностью. Пожар был ликвидирован приблизительно за 20 минут. В ходе тушения пожара возле печи было обнаружено тело женщины 1954 г.р., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Дом выгорел изнутри по всей площади, обрушилась кровля.
Причина и обстоятельства трагического пожара устанавливаются.
В Бурятии произошло уже несколько смертей на пожарах с начала года. 1 января в посёлке Наушки погиб 19-летний молодой человек. 3 января в селе Сосново-Озёрское после пожара в жилом доме нашли тело 50-летнего мужчины. 4 января в селе Новокижингинск скончался 68-летний мужчина.