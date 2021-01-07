В Бурятии в сгоревшем доме погибла женщина









Сегодня, 7 января, в селе Иволга Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме, унёсший жизнь 66-летней женщины.- Один из жильцов, обнаружив возгорание, эвакуировался самостоятельно. На момент прибытия пожарных жилое строение горело изнутри полностью. Пожар был ликвидирован приблизительно за 20 минут. В ходе тушения пожара возле печи было обнаружено тело женщины 1954 г.р., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Дом выгорел изнутри по всей площади, обрушилась кровля.Причина и обстоятельства трагического пожара устанавливаются.