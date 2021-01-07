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В Бурятии с горы спустили сильно обморозившегося туриста

В Бурятии с горы спустили сильно обморозившегося туриста
Происшествия,  Фото:предоставлено республиканским агентством ГО и ЧС
Туристы провели на морозе две ночи

В Бурятии завершилась операция по спасению двух туристов, застрявших на пике Братчанка в Тункинском районе.

Как сообщал «Байкал-Dailу», спасатели отправились на помощь пострадавшим вечером 5 января. За два дня до этого четверо туристов из Ангарска вышли в горы Аршана и разделились. Те, кто пошёл на пик Трехглавая, вернулись обратно в обговоренное время и обнаружили, что друзей нет на месте. Немного подождав, мужчины вызвали спасатели.

Пропавшие двое туристов оказались на пике Братчанка. Здесь они провели две ночи при температуре в районе -30 градусов.

Утром 6 января к местным спасателям присоединились спасатели, приехавшие из Улан-Удэ. Они рассказали, что у одного из мужчин сильно обморожено лицо и ноги.

Спасатели нашли зимовье, где оказали пострадавшим первую медпомощь.


Сегодня стало известно, что сильно обморозившегося пострадавшего успешно транспортировали. В 18.30 часов 6 января его передали медикам Аршана, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин рассказал, что изначально 51-летний мужчина с обморожениями мог передвигаться самостоятельно, но вскоре спасатели начали его нести.

Сейчас пострадавший находится в центральной районной больнице в Кырене.

Второй спасённый мужчина, которому 45 лет, находится в удовлетворительном состоянии.



Специалисты просят всех туристов регистрировать свой маршрут. Подать уведомление можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по Бурятии.

- Если зарегистрированная тургруппа не выходит на связь в назначенный срок, информацию о маршруте группы передают спасателям, которые выезжают на поиски туристов. Если пропала незарегистрированная тургруппа, то время реагирования может сильно увеличиться, спасатели не будут знать о тургруппе и её маршруте, - пояснил начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин. - Уведомить спасателей о своём походе – значит быть уверенным, что к тебе гарантированно и оперативно прибудут на помощь. 
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